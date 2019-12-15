Ak Parti'de delege seçimleri yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti'de delege seçimleri gerçekleştirildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Bandırma'da İlçe kongresi öncesinde delege seçimlerini gerçekleştirdi. Seçimlere İl Başkanı Ekrem Başaran da katıldı. Bandırma'da yaklaşık 13 bin üyesi bulunan Ak Parti'nin delege seçimlerine katılım yüksek oranda oldu.

Daha önceden kırsal mahallelerde delege seçimlerini yaptıklarını belirten Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan “ Merkez mahallelerdeki delege seçimlerini tamamlıyoruz. Üyelerimizin delege seçimlerine ilgisinin yüksek olması dolayıyla mutluyuz. 400 delegemiz belli olacak. İl merkezimizin belirleyeceği tarihte de ilçe kongremizi yapacağız“ dedi.

Başaran : Hizmet noktasında susamış olan Bandırma'ya yatırımları getireceğiz

Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığına atanan Ekrem Başaran Bandırma teşkilatının delege seçimlerine katılmak için Bandırma'ya geldi. "Sizlerle bu delege seçimlerinde beraber olmak istedik" diyen Başaran, bundan sonra çok sık Bandırma'ya geleceklerini ifade etti. İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Cemal Öztaylan ile beraber partililerle bir araya gelen Ak Parti İl başkanı Ekrem Başaran iyi işler iyi insanlarla olur diyerek “ Bunun için yurdun her yerinde olduğu gibi Bandırma'da gönüllere girmemiz gerekiyor. Öncelikli hedeflerimiz bu olmalıdır. Gördüğüm kadarıyla Bandırma'da yoğun bir katılımla delege seçimlerini demokrasi şöleni havasında gerçekleştiriyorsunuz. Demokrasi seçen ve seçilenlerin beraberliği ile olur. Burada iki unsur birden yer almış. Seçimlerin ardından genel olarak teşkilatlarda biraz gevşemeler olur. Ancak bunu Bandırma'da görmedim. O yüzden Bandırma teşkilatımıza teşekkür ederim. Yeni yönetim olarak Bandırma'nın hizmet alımı noktasında elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Önce Bandırma'nın eksikliklerini tespit edeceğiz. Daha sonra da Büyükşehir Belediyemiz ve Merkezi Hükumetimiz ile atılması gereken adımları atacağız. Hizmet noktasında susamış olan Bandırma'ya yatırımları getireceğiz.“ dedi.

5 yıl sonra yeniden delege oldu

Geçmiş dönem Bandırma Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Milletvekilliği görevlerinde bulunan Cemal Öztaylan gerçekleşen ilçe delege seçimleri ile 5 yıl sonra tekrar delege oldu. "Geçen dönem unutulduğum için delege olamamıştım" diyen Öztaylan "Beni hatırlayanlara teşekkür ederim" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile beraber partililerle bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Başkan Danışmanı Cemal Öztaylan gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Öztaylan “ Hizmeti atanmışlar değil seçilmişler verir. Seçim meydanlarında manifestolar ile yapacakları hizmetleri anlatanlar halka verdikleri sözleri tutmak zorundadırlar. Satan değil alan belediye olacağız sözlerini verenler Bandırma'da otelleri arazileri sattılar. Bandırma'da sular kesildiği zaman Ak Parti önünde tencere tava çalanlar hizmet noktasında nedense ses çıkaramıyorlar. Ne yazık ki bizim teşkilatımızdan da yeteri kadar hizmet gelmemesine karşın yeteri kadar güçlü tepki ortaya koyamıyorlar. Hizmet noktasında hala bizim eserlerimiz ortada iken, Bandırmaspor bizim verdiğimiz otoparklar ile ayakta durmaya çalışırken, birkaç kendini bilmez bizleri yuhalamışlardı. Her şeye rağmen bizim Bandırma'ya küsmemiz söz konusu olamaz. Büyükşehir ve Merkezi Hükümet ile beraber uyum içinde çalışma zorunluluğumuz var. Bandırma için gereken adımları mutlaka atacağız“ dedi.