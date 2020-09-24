AK Parti'de kongre heyecanı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, 7'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 27 Eylül Pazar günü gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takvimi başlatılan AK Parti 7'nci Olağan Kongre süreci kapsamında AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da kongre hazırlıklarını tamamladı. 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek olan 7'nci olağan genel kurul toplantısına tüm partilileri ve vatandaşları davet eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, birliktelik mesajları verdi.

Yazılı bir açıklamada bulunan başkan Umutlu, “İnanmak, emek harcamak, geçmişi bilerek yarına bakmak, azimle hedefe yürümek, engeller karşısında yılmamak bizi biz yapan değerlerdir. Hep daha ileriyi hedefleyerek, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda yürümeye devam etmekteyiz. Bu yolda, açık yüreklilikle, birlik ve beraberlik düsturuyla yürüdüğümüzde yol arkadaşlarımızla tek vücut olup hedeflerimize ulaşabiliriz. İnanç var ise imkan da vardır. Başarıya inanmak, yolun yarısına ulaşmaktır. ‘İnandığın Yolda Yürü' sloganıyla başlatılan AK Parti Olağan Kongre sürecinde toplantılarını gerçekleştirerek göreve gelen tüm parti başkanlarımıza ve yönetimlerine hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığımızın 7'nci Olağan Kongresi de önümüzdeki Pazar günü, pandemi kurallarına uygun olarak açık havada düzenlenecektir. Hazırlıklarımızı tamamladık. Hayırlısı ile bu sürecimizi de tamamlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Bu vesile ile tüm partili gönüldaşlarımızı ve halkımızı genel kurulumuza davet ediyoruz. Edremit İçin İnandığın Yolda Yürü” diye konuştu.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan kongreye katılmak isteyenler için saat 9.30'da Altınoluk meydanından, saat 10.00'da AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı binası önünden ve saat 10.30'da Akçay Migros önünden otobüsler kaldırılacağı duyuruldu.