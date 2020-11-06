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AK Parti'den Kaymakam Atasoy'a ziyaret

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy’u makamında ziyaret etti.

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kudret Yangal ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret etti.


Kaymakam Atasoy, ziyarette yaptığı konuşmada, İlçe Başkanı Kudret Yangal ve yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Atasoy, "Erdek, güzel ve geleceği olan bir ilçedir. Hep birlikte en güzel hizmetleri getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" dedi.


Başkan Yangal ise yeni yönetim kurulu üyeleriyle kurumları ziyaret ettiklerini belirterek, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini aktardı. Siyasiler olarak vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar arasında hizmet köprüsü vazifesi gördüklerini ifade eden Yangal, "Önemli olan burada ilçemize kalıcı hizmetler getirmek. Bunun için üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.

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