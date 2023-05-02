AK Parti'den Kocaavşar'da büyük coşku

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Kocaavşar'da düzenlediği mitingde kalabalıklar alana sığmadı, coşku ve destek hiç eksilmedi.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Kocaavşar Mahallesi'nde düzenlenen mitingte konuşan AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz binlerin katıldığı meydanda halkı coşturdu. Tam bir şölen havasında geçen ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Kocaavşar Mitingine; AK Parti İl Başkanvekili Vahdettin Çiftçi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve AK Kadrolar katıldı.

Ali Taylan Öztaylan: Türk bayrağı ile sorunu olanlarla aramıza kırmızı çizgi çekiyoruz”

Kocaavşar Mitingi öncesi meşalelerle ve büyük bir coşkuyla karşılanan AK Parti Milletvekili İsmail Ok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sevgi gösterileriyle alana giriş yaptı. Kocaavşarlıların İsmail Ok için hazırladıkları “Sayın İsmail Başkanım ikinci köyünüz Kocaavşar'a hoşgeldiniz” pankartı dikkat çekti. AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın selamlama konuşmalarının ardından AK Parti Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan konuşmasında Türkiye'nin son yıllardaki yükselişini engellemek isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarının altını çizdi. Öztaylan, “Bugün görüyoruz ki Bay Bay Kemal, Çapsız başbakan dedikleri adamı yanına aldı. HDP/PKK'yla anlaşarak desteklerini aldıkları için gururlanıyor. Yani Özerklik isteyen, ülkeyi bölmek isteyen teröristleri yanlarına aldı. Hiçbir hizmet üretemeyen 2 belediye başkanını da yanlarına aldı. Anayasa'dan Türklük ifadesini çıkarmak isteyen ve İHA/SİHA üretimini engelleyeceğiz diye Babacan'ı yanlarına aldı. Hepsi Bir torbaya girdi ve karşımıza geldi. Ben bunlarla arama kırmızı çizgi çekiyorum. Türk bayrağı ile İstiklal marşı ile sorunu olanlarla arama kırmızı çizgi çekiyorum. Kocaavşarı bu çizgiyi çekmeye davet ediyorum. Benimle misiniz. Allah sizden razı olsun. Terör devleti kurmak isteyenlere karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugünkü AK Parti kadrolarının dirayetiyle, Milletimizin desteğiyle dur diyeceğiz. 14 Mayıs'ta tekrar Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve Cumhur İttifakını meclise güçlü bir şekilde göndereceğiz. 14 Mayıs'ta kazan Türkiye olacak, milletimiz olacak” dedi.

İsmail Ok Ve Yücel Yılmaz sevgi gösterileriyle karşılandı

Kocaavşarlıların sevgi gösterileriyle karşılanan AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Türkiye'nin dünyanın yükselen ve hızla gelişen ülkesi olduğunu ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Evet Kocaavşar'ın bizim gönlümüzde bir başka yeri var. Özellikle bu Bahar akşamında kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, coşkuyla bu meydanı doldurup bizleri muhabbetle karşıladınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah inşallah bu birlikteliğimizi beraberliğimizi 14 Mayıs'ta zaferle taçlandıracaktır.Bu akşam sizlerin arasında olmaktan son derece umutluyuz. Başka bir programından dolaya gelemeyen, sizin için içinizden, sizin evladınız Adil Çelik'in selamlarını iletiyorum. Muhterem Kocaavşarlılar dün olduğu gibi bugün de bizleri muhabbetle karşıladınız, hep bizlere destek verdiniz. Sizden Allah razı olsun. Son birkaç yılda ne oldu. Maalesef korona denen ve bizleri evlere kapatan salgın hastalık bütün dünyayı sardı. Ardından Ukrayna savaşı oldu. Tüm bunlar dünyanın dengesini bozdu ve ekonomiyi altüst etti. Cumhurbaşkanımız tarafından tam Türkiye'de ekonomi kontrol altına alındı derken dünya tarihinin gördüğü en büyük felaketi yaşadık. Maalesef birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir bölge, Adıyaman'dan Hatay'a kadar bir bölgede şehirlerimiz yerle bir oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İşte bu deprem sonrasında ekonomide de gerçekten hepimizi üzen bir takım dalgalanmalar yaşandı. Ama Türk milleti büyük bir millet. Zor günlerde kenetlenmesini biliyor. İşte bu deprem sonrasında da devlet millet tek yürek oldu ve bu yaraları sarmaya çalışıyor. Her gün devletimiz orada depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza yapacağı ve bir yılda teslim edeceği konutların temellerini atıyor. Yine inanıyorum ki, sizlerin desteğiyle sayın cumhurbaşkanımız, bu ekonomide yaşanan dalgalanmaları mutlaka düzeltecektir. Ama ekonomiden daha önemli olan bir şey var. Biliyorsunuz Türkiye savunma sanayinde çok büyük hamleler yaptı. İHA ve SİHA'LAR başta olmak üzere daha birçok alanda Türk ordusunun, Mehmetçiğimizin elini güçlendirdi. Bu sayede Azerbaycan toprakları 29 yıldan sonra işgalden kurtuldu. Önceden karakollarımız basılıp yakılıyordu. Biz şehitlerimizi almaya ertesi gün Gün doğduğunda gidebiliyorduk. Artık bugün bırakın Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de kısacası nerede olursa olsun Türk askerine, devletine, Mehmetçiğimize kurşun sıkan hainlere fırsat tanımıyoruz. Savunma Sanayimizdeki bu gelişmeler sayesinde onları tek tek imha ediyoruz. İşte bu durumdan Amerika, Avrupa, PKK/PYD ve onun uzantısı siyasi parti HDP rahatsız oluyor. Bunların rahatsız olmasını anlıyoruz da, maalesef zillet içerisindeki adına millet ittifakı diyen partilerin genel başkanları da bunlardan rahatsız oluyor. Davutoğlu, Babacan İHA ve SİHA'ları durduracağız, hesap soracağım diyor. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu teröristlere özerklik vaat ediyor. Hırslarını alamıyorlar, HDP'den daha hızlı daha öteye geçerek özerkliğin ötesinde eyalet vaat ediyorlar.