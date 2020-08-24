Ak Partili başkan CHP'li başkandan kız istedi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin Ak Partili Belediye Başkanı Hasan Avcı, aile dostlarının oğluna, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakan Şehirli'nin kızını istedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, aile dostları Gezgin ailesinin daveti üzerine, Gezgin ve Şehirli ailelerinin evlatları için tertip edilen kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Başkan Avcı, "Böyle hayırlı bir işe öncülük etmekten, ikisi de birbirinden değerli bu gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizler gençlerimize çok önem veriyoruz. Onların bir yuva kurmaları, mutlu olmaları için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Aile, yani Türk toplumu için en mühim kurumdur. Aileler sağlam temeller üzerine kurulursa, toplumumuz da sağlam olur. Kurulan yuvalar mutlu olursa, toplumumuz da mesût olur" dedi

Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'nın da eşlik ettiği kız isteme merasiminde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakan Şehirli, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya ve Orhan Gaga'ya kendilerini böyle özel bir günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Başkan Şehirli, “Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı, biricik kızımız Hande'yi aile dostları Mustafa Gezgin beyin oğulları Barış'a istemek için geldiler. Bizlere düşen evlatlarımıza destek olmak ve onların mutluluğu için ne gerekiyorsa yapmaktır. Tabii ki bizim için zor bir durum, ama evlatlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz" diye konuştu.

Kız isteme merasiminin ardından nişan törenine geçildi. Çiftin nişan yüzüklerini Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı taktı.