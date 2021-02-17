AK Partili Canbey'den Gömeç'e doğalgaz müjdesi

Balıkesir'in Gömeç ilçesini doğalgaz ile kavuşturabilmek için büyük emekler harcayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ilçeye doğalgazın 2022 yılında bağlanacağının müjdesini verdi.

Enerji ve Tabiî Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek ile Gömeç'e doğalgaz getirilmesi için görüşen Milletvekili Mustafa Canbey, "Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Başdanışmanımız ve Genel Müdürümüzle Gömeç'imizin doğalgaz konularını görüştük. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Gömeç'te doğalgaz meşalesi 2022'de yanacak inşallah. Burhaniye'den gelen doğalgaz hattı üzerinden hem Gömeç, hem de Ayvalık, temiz ve doğal enerji doğalgazdan istifade edecek. AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Eşref Uslu ile birlikte Gömeç'e doğalgaz getirme sürecinin başından sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.

AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu da yaptığı açıklamada destekleri için Milletvekili Mustafa Canbey'e teşekkür etti. Gömeç için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Uslu, “İlçemize doğalgaz getirmek inşallah bize nasip olacak. İlk hedefimiz olan 2023 Türkiye'sinde Gömeç'te doğalgaz meşalesi yanmış olacak. Ardından AK kadrolar olarak ülkemizin aydınlık yarınları için, 2053 ve 2071 vizyonları için çalışmaya devam edeceğiz. Gömeç'imiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Milletvekilimiz Mustafa Canbey'e destekleri için bir kez daha çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.