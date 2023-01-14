Ak Partili Doğan, Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ak Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Kadın Kolları Başkanı Oya Yücel ve Ak Parti Bandırma Teşkilatı Bandırma Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Yaptıkları program hakkında açıklama yapan İlçe Başkanı Mehmet Doğan; “Küçük Sanayi sitemizdeki esnaflarımızı belirli periyotlarla ziyaret ediyoruz. Tüm sanayimizi bir günde gezmek mümkün değil o yüzden günlere ayırıyor ve ziyaretlerimizi yapıyoruz. Dertlerini dinliyor, isteklerini taleplerini alıyoruz. Sanayi sitemizdeki esnafımızın bizden ilk istediği yeni bir yere daha modern ve sistematik bir sanayi yapılması oluyordu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Bakanlıklardan gerekli izinleri aldık. Tarım Bakanlığından da geçtiğimiz ay gerekli izinleri aldık. Valiliğimiz de konuyu yakından takip ediyor Bu yıl içerisinde inşallah o bölgede yeni sanayi sitemizin temellerini atıp en kısa sürede esnafımıza yeni dükkanları teslim etmeyi istiyoruz.

Sanayimiz Bandırma ticareti için çok kritik noktada duruyor. Sanayimizin modern ve sistemli bir yerde hızla çalışması gerekiyor ki şehrimizin ekonomisine daha çok katkısı olsun. Sanayimiz geliştikçe Bandırmamız da gelişecek. Sanayi Esnafımız daha detaylı bilgiyi tüm bu süreçte yanımızda olan oda başkanımızdan alabilir. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.” dedi.