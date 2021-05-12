AK Partili kadınlar hemşireleri unutmadı

Başkan Esrah Gönüldok ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Arzu Türk, Hilal Belkibenzer ve Şerife Altıntaş ile birlikte karanfil ve çiçeklerle Devlet Hastanesinde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek hemşirelerin günlerini kutladılar.

Gönüldok, “Pandemide değerini daha iyi anladığımız sağlık çalışanlarımıza bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günleri kutlu olsun. Türkiye'de, hükümetimizin başarılı uygulamaları ile bu zorlu süreçten birlik ve dayanışma içinde çıkacak”şeklinde konuştu.