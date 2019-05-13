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AK Partili kadınlardan annelere iftar yemeği

AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları ’Anneler Günü’ nedeniyle annelere iftar yemeği verdi.

AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları 'Anneler Günü' nedeniyle annelere iftar yemeği verdi. AK Parti Erdek İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülser Sarıarslan, dün akşam Öğretmenevinde, partisinin kadın kollarına, özel çocuklar ve onların annelerine iftar yemeği verdi.


Engelli çocukların ve kahraman annelerinin gününü kutlayan Sarıarslan, yaptığı açıklamada “Öğretmenevinde anneler günümüzü kutlamak için kadın kollarım, özel çocuklarım ve onların engel tanımayan kahraman anneleri ile birlikte İftar yemeğinde buluşup anneler günümüzü kutladık. Özel çocuklarımın yüzlerindeki tebessüm, annelerinin yüzlerindeki hüzünlü mutluluk, kadın kollarımın yüzlerindeki gurur ve sevgiyi görmek ve onlarla bir arada olmak benim için tarif edilemez bir duyguydu. Hayatımda geçirdiğim en güzel anneler günüydü” dedi.


Sarıarslan, gecenin sonunda tüm katılımcılara çiçek dağıttı.

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