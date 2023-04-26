AK Parti'nin Balıkesir milletvekili adayları Edremit'e çıkarma yaptı

AK Parti'nin 9 Balıkesir milletvekili adayı Edremit'e çıkarma yaptı. Ziyarette vatandaşlar, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yanlış ilaç sonrası ölümden nasıl kurtulduğu olayı sorarken, “FETÖ'ye karşı yanındayız” dedi.

AK Parti'nin Balıkesir milletvekili 9 adayı Edremit'e çıkarma yaptı. AK Parti Balıkesir Milletvekili 1. Sıra Adayı İsmail Ok, 2. Sıra Milletvekili Adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 3. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Canbey, 4. Sıra Milletvekili Adayı Ali Taylan Öztaylan, 5. Sıra Milletvekili Adayı Pakize Mutlu Aydemir, 6. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Aydemir, 7. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Gür, 8. Sıra Milletvekili Adayı Eşref Uslu, 9. Sıra Milletvekili Adayı Fatih Güngör, Erdemit'i karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti. Gezi programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Gökçe Uygur da katıldı.

İlçe pazar yerinde milletvekili adaylarından İsmail Ok'a vatandaşlar, geçtiğimiz sene sonunda yaşadığı sağlık sorununu sorarken çok üzüldüklerini ifade ederek, “FETÖ'ye karşı yanındayız” dediler.

Aralık 2022'de AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Ankara'da gribal enfeksiyon şikayetiyle gittiği özel hastanede verilen ilaç nedeniyle kalbinin durduğunu belirterek, "Bana bu ilacı veren tıp profesörünün FETÖ'den daha önce 6 yıl 10 ay ceza aldığını öğrendiğimde haliyle dehşete düştüm" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Ok, ziyaret kapsamında Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

Gezi programı kapsamında Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hayati Seçen'i ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Gökçe Uygur'a gittiği yerlerde kadınların ilgi odağı oldu. Uygur'un kırsalda bulunan Ortaoba Mahallesi sakini kadınlarla pazar dönüşü sohbeti ise ilgiyle dinlendi. Uygur, muhalefetin kadınlar konusundaki hiçbir sözünü, her konuda olduğu gibi, tutmadığını belirterek, “Herkes kadın hakları diye konuşur, ama icraatı AK Parti yapar" dedi.