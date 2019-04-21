Balıkesir'e geldiği her söyleşide salonları doldurmayı başaran Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, nam-ı diğer “Akademisyen Anne” bu kez farklı bir konseptle takipçileriyle buluştu. “Akademisyen Anne” yeni kitabındaki oyunları, gruplar halinde ilk kez Balıkesirli ebeveynler ve çocuklarıyla birlikte oynadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 20 Nisan Cumartesi günü Avlu Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen “Akademisyen Anne ile Müzikli Oyunlar” etkinliğine ailelerin ve çocuk gelişimi okuyan üniversitelilerin ilgisi yoğun oldu.

Aileler keyifli vakit geçirdi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Saniye Bencik Kangal “Oyunperest” isimli yeni kitabında yer alan oyunları, kalabalık bir grup olarak ilk kez Balıkesirli aileler ve çocuklarıyla birlikte oynadı. Balıkesir'de hatırı sayılacak derecede takipçisi bulunan ve ülkenin ileri gelen çocuk gelişimcileri arasında gösterilen Saniye Bencik Kangal, yaklaşık 300 kişilik bir grupla aynı anda müzik eşliğinde oyunlar oynayarak; ebeveynler ile çocuklarının keyifli vakitler geçirmesini sağladı.

Oynayın masal anlatın sarılın ve dinleyin

Çocuklara ve ailelerine bir gazete sayfası veya bir müzik eşliğinde oyunlar oynayarak kaliteli ve eğlenceli zamanlar geçirebilecekleri deneyimini yaşatan “Akademisyen Anne” çocuklarıyla aralarındaki bağları güçlendirmek isteyen ebeveynlere; çocuklarıyla daha çok oyun oynamalarını, onlara daha çok masal anlatmalarını, daha çok sarılmalarını ve onları daha çok dinlemelerini söyledi.