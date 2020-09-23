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Akademisyen boksör Balıkesir Üniversitesi'nin gurunu oldu

Balıkesir Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan ve profesyonel spor yaşantısını da sürdüren Öğr.

Gör. Ali Eren Demirezen, elde ettiği uluslararası başarılarla, üniversitenin ve Balıkesir'in gururu olmaya devam ediyor.


Son olarak Ukrayna'nın Dnipro şehrinde gerçekleştirilen müsabakada Polonyalı rakibi Kamil Sokolowski'yi mağlup eden Demirezen, yeni bir başarıya daha imza attı. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Kepsut Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünde görev yapan Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i başarısından dolayı tebrik etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş Demirezen için paylaştığı mesajında, "Üniversitemiz Kepsut MYO Öğretim Görevlisi Ali Eren Demirezen hocamız, şehrimizin ve üniversitemizin adını gururla duyurdu. Polonyalı rakibini sayı ile yenerek emin adımlarla yoluna devam ediyor" ifadelerine yer verdi.


Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen de paylaştığı mesajında, Kuş'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

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