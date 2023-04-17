Akçay Terminali yaza hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi dahilinde modern bir yüze kavuşturduğu otobüs terminallerine Edremit'teki Akçay Terminali'ni de ekliyor. Yaz sezonuna tamamlanması planlanan terminal, milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kullanılmaz halde olan ve işlevini yitirmiş terminalleri yenilemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın seçim vaatleri arasında da yer alan terminal yenileme çalışmaları dahilinde ilçelerdeki terminaller; yenilikçi, modern ve yolcu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hale getiriliyor. “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi dahilinde bugüne kadar; Erdek, Altınoluk, Altınova, Susurluk, Manyas, Edremit, otogarlarını yenileyen Büyükşehir Belediyesi; Balya, Akçay ve Sındırgı terminallerinin de yapımına başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez sahil şeridinde yaptığı düzenleme çalışmaları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmeye başladı. Yaz ayında artan turist nüfusunun transferleri, Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği; güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip Ayvalık Sarımsaklı, Edremit, Altınoluk ve Akçay, terminallerinden sağlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Akçay Terminalinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.