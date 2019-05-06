Akçay ve Zeytinli Mahalleleri'nde yollar yapılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar Başkan Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla yeniden yapılıyor.

Edremit'in yeni başkanı Selman Hasan Arslan, Akçay ve Zeytinli Mahallesi'ndeki yol sorunlarının çözüme kavuşması için harekete geçti. Akçay Oruç Reis Caddesi ve Zeytinli Mahallesi'ndeki kabristanlık yolunda Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Oruç Reis Caddesi sıcak asfalt ile kaplanırken kazılan bozuk yolların ise kilitli parke taşı döşenerek yeniden düzenleneceği belirtildi. Zeytinli Mahallesi'ndeki kabristanlık yolu ise Ramazan Ayı'nda tamamlanarak kabristanlığa gelen vatandaşların ebediyete intikal etmiş yakınlarını daha rahat bir şekilde ziyaret etmesi için düzenleniyor. Parke taşı kaplanarak yapılan ve kaldırım düzenlemesi de hazırlanan yol kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Başkan Arslan: “Edremit Belediyesi'nin bundan sonra çevik ve etkili bir belediye olacağının sözünü vermiştik. Artık belediyeyi eski hantallığından kurtarıp ‘senin belediyen' sloganıyla çıktığımız bu yolda turizm sezonu başlamadan bozuk ve kazılmış yolları tamamlayacağız” dedi.