Akçay Yeni Mahalle Plajı'na Mavi Bayrak

Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinde Edremit'te belediyenin çevre dostu çalışmaları ile Akçay Yeni Mahalle Halk Plajı Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından temiz denizin sembolü olarak verilen Mavi Bayrak Edremit Belediyesi sorumluluğunda bulunan Akçay Yeni Mahalle Plajı'na asıldı.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonunda Akçay Yeni Mahalle Halk Plajı ilçenin 7. Mavi Bayraklı noktası oldu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş'ın katıldığı törenle Mavi Bayrak çekildi.

Mavi Bayrak sertifikası Kaymakam Ahmet Odabaş tarafından Başkan Yardımcısı Ahmet Elman'a verildi.

TURÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Mavi Bayrak'ın sadece deniz temizliği ile ilgili değil bunun yanında cankurtaran, temizlik, güvenlik hizmetleri gibi toplam 33 kriterin yerine getirilmesiyle verildiğini belirterek Edremit'te 7, Balıkesir'de 31 Mavi Bayrak bulunduğunu, sezonun son Mavi Bayrağının Akçay Yeni Mahalle Halk Plajı'na asıldığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür etti.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, “Edremit Belediyesi olarak kendi sorumluluk alanımızda temiz, bakımlı, donanımlı güvenli plajları halkımıza sunmak için çalışıyoruz. Bunun karşılığında turizm içinde büyük önem taşıyan, temiz deniz ve çevrenin sembolü olan Mavi Bayrağı Yeni Mahalle Halk Plajımıza kazandırdık. Bu çalışmaları sürdürülebilir kılıp ilçemizde ki Mavi Bayraklı plajları çoğaltmak istiyoruz” dedi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da emeği geçenleri kutladı, hayırlı olmasını diledi.