Akçay'da düzenlenen kermes ilgi gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Akçay Şehit Halil Kantarcı Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği kermes ilgi gördü. Akçay Kordonda, çeşitli el işleri ile pasta, börek ve tatlılarla gözlemelerin satışa sunulduğu kermesin geliri ile okulun ihtiyaçlarının giderileceği açıklandı.

Okul Aile Birliği Başkanı Müjde Demir'in öncülüğünde bir araya gelen veliler, hazırladıkları el işleri ile yiyecekleri satışa sundu. Güzel havayı fırsat bilerek, Akçay sahiline gelen yüzlerce vatandaş kermesten alış veriş yaptı. Okul Müdürü M.Akif Doğan ve Müdür Yardımcısı M. Salih Yalçın da, kermeste görev alan velileri yalnız bırakmadı. Destek olan vatandaşlara teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Müjde Demir, “Yaklaşık bir aydır kermese hazırlandık. Çok sayıda elişi ürünler hazırladık. Bu arada pasta börek ve tatlılar hazırladık. Gün boyu gözleme yapıp sattık. Kermesimize destek olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kermes geliri ile okulumuzun ihtiyaçlarını gidereceğiz” dedi.