Akidezadeler Balıkesir turnesinde

Oyun, 30 Nisan'a kadar Balıkesir'in çeşitli yerlerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

“Herkes tiyatro izleyebilsin” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı,Akidezadeler “Bir Tatlı Huzur” adlı oyunu Balıkesirlilerle buluşturuyor. Balıkesir turnesine 26 Nisan Cuma günü Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonundabaşlayan oyunu;Hüma Hatun MTAL öğrencileri ile Kurtdereli MTAL öğrencileri ilgiyle izledi.Liselilerin büyük beğenisini kazanan müzikli oyun, 30 Nisan Salı gününe kadar Balıkesir'in çeşitli yerlerinde tiyatro severlerle buluşacak.

Performansları göz doldurdu

“Uygur Sanat Tiyatrosu” tarafından sahneye konan oyunda; Cengiz Küçükayvaz, Somer Karvan, Seher Terzi, Kirkor Dinçkayıkçı, Deniz Yılmaz, Sinem Akar, Murat Akçay ve Güray Yazıcı başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Oyun sonunda ekip arkadaşları adına bir konuşma yapan sevilen oyuncu Cengiz Küçükayvaz; sanata ve sanatçıya verdiği değer dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve kendilerini Balıkesirli tiyatro severlerle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Mitat Yolcu'ya teşekkür etti.

Nejat Uygur'un kaleminden

Türk Tiyatrosunun efsane ismi Nejat Uygur tarafından kaleme alınan oyunun konusu şöyle; İstanbul'un köklü ve önemli sülalelerinden biri olan Akidezadeler ekonomik olarak zor günler yaşamaktadır. Yüzyıllardır dedelerinden kendilerine miras kalan konak satılmıştır ve bugün onlar için çok önemli olan cemiyet hayatının bir temsilcisi evlerine teftişe gelecektir. Gelin görün ki böylesi kriz yüklü bir günün sabahında konağın tüm çalışanları aylardır alamadıkları maaşlarını bahane ederek konaktan ayrılmıştır. Aile ne yapacağını bilemez bir haldeyken, Nüvit geceden olacakların kokusunu almıştır ve çare olarak arkadaşı Boncuk'u konağa çağırmıştır. Boncuk olayların üzerine gider. Yanlış anlamalar, hor görülmeler, aşağılanmalar içerisinde tüm sorunları teker teker çözer. Bir yandan da Nüvit'le Emel'in arasını yapar.