Akın gündemi değerlendirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde basın toplantısı gerçekleştiren CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, genel ve yerel gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulunarak basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bandırma'da bir kafede basın toplantısı düzenledi. Akın'ın düzenlediği toplantıya Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve CHP Bandırma İlçe Başkanı Hüseyin Bahar da katıldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Balıkesir'de toplu ulaşıma yapılan zamları eleştirdi. Ahmet Akın, “Vatandaştan seçim öncesi ‘indirim yapacağız' diyerek oy isteyip sonrasında zam yapmak kimse kusura bakmasın doğru bir yöneticilik anlayışı değil. Büyükşehir Belediyesi elini taşın altına koymalı. İktidar da gereğini yapmalı. Yapamıyorlarsa CHP'li Belediyeleri örnek alsınlar, başkanlarımıza, bize gelsinler, danışsınlar. Ne demişler, bin bilsen de bir bilene danış” dedi.

Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Balıkesir'de ulaşıma yapılan zammı eleştirdi. Ahmet Akın, toplu taşımaya yapılan zam oranlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilebileceğini belirterek, esnaf ile öğrencinin, vatandaşın karşı karşıya getirilmesinin doğru bir yöneticilik anlayışı olmadığını ifade etti.