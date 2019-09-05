Akşener, Susurluk'un kurtuluşu törenlerine katıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 97. yılı törenlerle kutlandı. Bu yıl ki törenlere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kurtuluş törenlerine katıldı. Saygı duruşu ve İstikal Marşı'nın okunduğu törenlerde Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney selamlama konuşması yaptı. Başkan Güney, şiir okuyarak başladığı konuşmasının sonunda "Kıymetli gençler, her biriniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağımızı lekelemeyin, kirletmeyin" dedi.

Akşener ise halka hitaben yaptığı konuşmada, Susurlukluların kurtuluş günlerini kutladı. Meral Akşener, "Bugün Susurluğumuzun kurtuluş yıldönümü. Sadece burada şehit olanları, burada ter dökenleri istikbalinden olanları ve bu ülkeyi bize hür , bağımsız bırakanları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını Susurluk'un kurtuluşunda şehit olanları onurlandırmak onları anmak ve manevi huzurlarında şükranla eğilmek için buradayız. Bugün Susurluk'un kurtuluşu yarın ise Balıkesir'in. Gençlerimizin feyz alacağı günler bunlar" dedi.

Konuşmaların ardından mehterhan konseri verildi. Konser sonrası ise mini bir geçit töreni düzenlendi.