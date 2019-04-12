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Aksoy mazbatasını aldı

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel seçimlerinde 2. kez belediye başkanı seçilen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, mazbatasını alarak göreve başladı. Başkan Aksoy, Marmara Adalar Belediye Meclisi'nin AK Parti'li üyesi 6 isimle birlikte, mazbatalarını Marmara İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Alper Kadir Balıkçıoğlu'ndan aldı. Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Başkan Aksoy, “Hayırlısıyla mazbatamızı teslim aldık. Bizleri bu göreve layık gören Marmara Adalar halkına gönülden teşekkür ederim. Cumhur İttifakı olarak söz verdiğimiz gibi adalarımıza yeni çehre kazandıracak projelerimizi hayata geçirerek daha güçlü yarınlara ulaşmak üzere çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

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