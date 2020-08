Aktifbank'tan Balkes'e finansman sağlandı

Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Başkan Ümit Arslan, Bursa'ya giderek Aktifbank yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda ise Balıkesirspor'a finansman sağlandığı açıklandı.

Kulübü ziyaret eden AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Adil Çelik, daha önceden programlandığı şekilde Başkan Ümit Arslan ile birlikte Aktifbank'a giderek Balıkesirspor'a finansman sağladılar.

Bankanın Bursa'da bulunan şubesinde yapılan ve vekillerimizin de desteğiyle oldukça verimli geçen görüşmeler sonucunda elde edilecek kaynak, yönetim kurulumuzun büyük uğraş verdiği UÇK dosyalarında kullanılacak. Balıkesirspor'un şehrin en büyük markası olduğunu dile getiren vekilimiz Adil Çelik, ihtiyaç duyulan her konuda Balıkesirspor için üzerine düşen görevde gerekeni yapmaya hazır olduklarını belirtirken, “Kulübe geldiğimizde mutlu bir olaya da şahitlik ettik. Mesut Dilsöz kardeşimizin imza töreni haberini aldık ve içimizdeki değerlerin göreve gelmesinden duyduğum memnuniyeti Ümit Arslan Başkanımızla paylaştım. Balıkesirspor içinde bulunduğu ekonomik kıskaçtan bir an evvel kurtulup normalleşmeli ve elbette ilk hedef Uzlaşmazlık Çözüm Kurulu'ndaki meseleleri çözmek. Bu konuda yönetim kurulunda görevli arkadaşlarımızın çalışmaları bizi umutlandırdı. Birkaç konuda katkımız olacağı söylenince Yavuz bey ile program yapıp günümüzü Balıkesirspor'a ayırdık. Bize iletilen her konuda kulübümüzün yanında olacağımızı da buradan bir kez daha belirtmek isterim. Müjdeli haberler inşallah en kısa sürede gelir” şeklinde konuşarak Ümit Arslan ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Aynı zamanda MKYK üyesi olan vekilimiz Yavuz Subaşı da, Balıkesirspor için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyleyerek, “Ümit Arslan ve Mesut Dilsöz kardeşim ile ekibine başarılar diliyorum. Hayırlı olsun inşallah. Bugün finans sorunu için kulüp başkanımız Ümit kardeşime destek verdik yarın da bir taraftar gibi üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki sorunlar paylaşılsın, konulardan haberdar olalım. Ben dün kulüpte çalışkan ve kararlı bir yönetim gördüm. İnşallah el ele bütün meselelerin altından kalkacaklardır“ diyerek başarı dileklerini sundu.