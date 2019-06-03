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Akü çaldı bonzai içerken suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde; bir kamyonetin aküsünü çalan zanlı yaptığı hırsızlığın akabinde bonzai içerken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; bir kamyonetin aküsünü çalan zanlı yaptığı hırsızlığın akabinde bonzai içerken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Gömeç'in merkez mahallerinden Mithatpaşa'da, bir lokantanın arkasındaki alt geçit girişinde İstanbul plakalı bir kamyonetin sahibi, aracının aküsünün çalındığını belirterek Gömeç İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kamyonetin aküsünü B.H. isimli bir şahsın çaldığını belirledi. Kısa bir takibin ardından, Balıkesir plakalı bir araçta B.H. isimli zanlı Y.A isimli şahısla birlikte bonzai içerken kıskıvrak yakalandı.


Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekiplerin iki kafadarın uyuşturucu içtiği otomobilde yaptıkları aramalarda 26 santim bir adet bıçak, uyuşturucu kullanılacak hale getirilmiş bir pet şişe ve bonzai maddesini de ele geçirdi. B.H. isimli şahıs gözaltına alındı.

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