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Albay Kınay'dan Vali Yazıcı'ya veda ziyareti

Tokat İl Jandarma Komutanlığına atanan Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Vali Ersin Yazıcı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına atanan Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Vali Ersin Yazıcı'ya veda ziyaretinde bulundu.


Vali Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ile makamında bir süre sohbet ettikten sonra yeni görevinde başarılar dileyerek, Balıkesir'de İl Jandarma Komutanı olarak görevini yürüttüğü süre içerisinde, toplumun huzur ve güvenini temin etmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için göstermiş olduğu üstün gayret ve fedakarca çalışmalarından dolayı Albay Murat Kınay'a şükranlarını sundu. Vali Yazıcı'ya teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay da, Yazıcı ile birlikte görev yapmış olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

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