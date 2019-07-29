ALGEM, yeni dönemde de hız kesmiyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sıfır kıyafetlerle donatılan Giyim Mağazası misafirlerini ağırlarken bayramlıklar Altıeylül'den temin ediliyor.

Bayramlıklar Altıeylül'den

Altıeylül Belediyesi'nin sosyal hizmet binası olan Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM)'de hizmet aralıksız olarak devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ulaşan ALGEM'de Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik arttı. Her yaş gurubundan her türlü giyim eşyasının bulunduğu Giyim Market kapılarını bayramlık kıyafetler için açtı. Yetkililerden alınan bilgiye göre; ALGEM'e başvuran aileler öncelikle evlerinde ziyaret edilerek durum ve ihtiyaç tespiti yapıldı. Başvuruları değerlendiren Komisyon tarafından tespit edilen 589 aileye ihtiyaçları doğrultusunda kıyafetleri verilmeye başlandı. Giyim Mağazasına gelen vatandaşlarla birebir ilgilenen ALGEM personeli, vatandaşların kendileri adına verilen ALKART ile alış veriş yapmalarına yardımcı oluyor.

ALGEM'de hizmete devam

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde vatandaşların oylarıyla yeniden seçilen Başkan Hasan Avcı sosyal belediyecilik alanında çalışmalara önem veriyor. Sosyal alanda hizmet veren ve kimsesizlerin kimi olmaya devam eden ALGEM, Başkan Avcı'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Başkan Avcı döneminde bütçesini on kat büyüten ALGEM'de Nisan 2019 itibariyle 4 ay içerisinde ihtiyaç sahiplerine yönelik; 4058 aile Sosyal Market'ten yararlanırken, 384 aile giyim eşyası aldı. 22 farklı kategoride Altıeylül Meslek Edindirme Kursları (ALMEK) devam ederken, kurslara katılan 234 kursiyerin çocukları ise yine aynı binada bulunan Çocuk Evi'nde ücretsiz olarak misafir edildi. 5 aileye ev eşyası tedarik edilirken, 8 aileye de medikal yardımda bulunuldu. Berber - Kuaför hizmetinden 114 vatandaş, ev temizliği hizmetinden de 52 aile yararlandı. Ev tadilatı için 23 aileye destek verildi. Ramazan ayı boyunca her gün, evde iftar hizmeti ile 356 aileye 4 çeşit yemek ikram edildi. Ayrıca 80 öğrenciye kırtasiye ve okul malzemesi desteğinde bulunuldu.