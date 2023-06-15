Ali Çetinkaya Projesinde sona gelindi

Burhaniye'nin kalbinde yer alan ve birçok esnafın bulunduğu Ali Çetinkaya Caddesi ve caddeye bağlı Mithat Paşa, Şevket Hoca ve Pasaj Sokaklarını kapsayan “Ali Çetinkaya Yayalaştırma Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi.Ali Çetinkaya Caddesi'nde son rötuşlar yapılırken, proje çarçevesinde caddeye bağlı sokaklarda da taş döşeme işlemlerinde sona gelindi.

Caddede yapılan peyzaj çalışmaları ile 5 tane tijli manolya ağacı,18 tane piramit alev,12 tane bonsai oya ağacı, 16 tane de tijli oya ağacı, 800 tane cam güzeli ve yaklaşık 3 bin tane mevsimlik çiçek dikilirken, beyaz ponza taşıyla da desen çalışması yapıldı. Tamamı Burhaniye Belediyesinin kendi imalatı olan 13 adet ahşap saksıların süslediği peyzaj çalışmalarında, doğal bir doku oluşturuldu. Dört mevsim caddenin yeşil kalması için seçilen ağaçlar ve bitkilerle güzelleşen cadde; bonsai oya ağaçlarının ışıklandırılması ile de akşamları ışıl ışıl bir görünüme sahip olacak. Yapılan peyzaj çalışmalarını Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan yerinde inceledi. Başkan Deveciler, ‘' Bu projeye çok önem verdik, İlçemizin çehresini değiştirmeyi hedefledik, elektriğinden internetine, yağmur suyu hattından kanalizasyon altyapısına kadar tüm altyapı çalışmalarını hassasiyet ile tamamladık. Pasaj Sokak'ta kullanılamaz duruma gelen altyapımızı tamamıyla değiştirerek, taş döşeme işlemlerinden sonra tamirat için tekrar yolun bozulmaması amacıyla çalışma alanındaki tüm kontrolleri yetkililerimiz sağladı. Göreve geldiğimiz günden bu yana Burhaniye'yi hak ettiği modernlik ve estetikliğe kavuşturmak için uğraşıyoruz” dedi.