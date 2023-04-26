Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, Edremit Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle ölümünün 17. yılında anıldı.

Edremit ilçesinin Tahtakuşlar Mahallesi'nde mezarı bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, ölümünün 17. yılında anıldı. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe sanatçının kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanvekili Özlem Uysal, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Belediye Başkanvekili Özlem Uysal, “Sanatçı kişiliğinin yanı sıra, mütevazı kişiliği, beyefendi kişiliği, öğretmenliği ve sağlam bir dünya görüşü ile gönüllerimizde taht kuran büyük ustamızı saygı ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.

Sanatçının kızı Ebru Çiçek de, “17. yıla nasıl geldik bilmiyorum. Benim için çok zor. Ama iyi ki varsınız. Sizler olunca, hep beraber olunca ben daha çok güçleniyorum. Babam gerçekten çok güzel bir insandı. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından kızı Ebru Çiçek ve Ali Ekber Çiçek'in sanatçı dostları mezarı başında eserlerini seslendirerek andılar. Daha sonra dualar edildi, sanatçının kabrine karanfil bırakılarak program sona erdi.