ALMEK'ten Atatürk parkında sergi

ALMEK kursiyerlerinin el emeği eserlerini Ramazan ayı boyunca Atatürk Parkında yer alan 5 tane stant da sergileyerek, halkın beğenisine sunuldu. Kursiyerlerin yıl boyunca gördükleri eğitim sonrası yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin bulunduğu serginin ziyaretinde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı kurslarının başarısında emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Hobisi olan veya meraklılara bu işin ustalığını öğretiyoruz. Boş zamanlarını değerli ve üretken bir çalışma ile değerlendirmelerini sağlıyoruz.

İlçemizin çeşitli yerlerinde kursiyerlerin olduğu farklı branşta açtığımız kurslarımız her dönem yoğun ilgi görüyor, Belediyecilik sadece park bahçe, yol, kaldırım yapmak değil sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere de destek vermektir. Başkan Avcı, meslek kazandırma ve yetenek geliştirme kursları sayesinde bugüne kadar ev hanımı konumundaki pek çok bayanın sosyal hayatta daha aktif hale geldiğini söyledi.