Alparslan Türkeş Balıkesir'de anıldı

Merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yıl dönümü nedeniyle MHP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından anma etkinleri düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir il teşkilatı Kurucu Genel Başkan Başbuğ Alparslan Türkeş'in 22. ölüm yıl dönümü nedeni ile tarihi Paşa Cami önünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Paşa Cami'nde öğle namazı öncesi mevlidi şerif okutarak, ardından lokma hayrı gerçekleştirdi. Cami önünde ayrıca Başbuğ'un fotoğraflarının yer aldığı birde sergi açıldı. MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli yaptığı açıklamada “Alparslan Türkeş Başkanımızın vefatının 22. yıl dönümünde bizim beslediğimiz sevgi hiç bir zaman azalmamıştır. 4 Nisan 1997 yılında fani hayattan ebedi hayata milyonlarca kişinin göz yaşıyla öbür dünyaya göç eden rahmetli başğbuğumuzu dualarla anıyoruz. Geniş ufuklu, engin bakışlı ve çift yönlü siyasetiyle büyük bir devlet adamıdır. Rahmetli başbuğumuz MHP olarak devraldığımız seviyeli, ölçülü ve tutarlı davranışıyla 21. Yüz yılda Türkiye'nin lider ülke Türkiye olmasına en önemli yolumuzu açan başbuğumuzu rahmet sevgi ve saygıyla anıyoruz ruhu şad olsun”dedi.

"Dualarla yad ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise “Cumhuriyet tarihimizin önemli şahsiyetleri vardır. Bunlardan bir tanesi de 50 yıl önce kurduğu MHP ile liderliğini yaptığı ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş. Biz kendisinin aramızdan ayrılışının 22. Yılını anıyoruz merhumun. Ama davası hala Türk insanının zihninde. Onun ülküsü etrafında toplanan insanlar sevenleri ülkemizin farklı illerinde kendisini dualarla yad ediyor. Ben MHP il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün hem resim sergisi hemde mevlüt ile hemde aynı zamanda lokma hayrıyla ilimizin her büyük noktasında caminde bu etkinliği arkadaşlarımız yapıyorlar. Buda toplumumuzda değerli insanların yad edilmesi ve ülkücü hareketin devamlılığının göstergesidir. Alparslan Türkeş büyüğümüzün de dualarla yad edilmesini tüm halkımızdan niyaz ediyorum”şeklinde konuştu.