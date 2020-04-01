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Alternatif yollar trafik yoğunluğunu azaltacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Trafiği büyük ölçüde rahatlatan alternatif tren garı yolunun açılmasının ardından başlatılan; Hasan Basri Çantay Mahallesi ile Gümüşçeşme Mahallesi'ni birbirine bağlayacak alternatif yol çalışmaları da tamamlandı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla şehrin trafik yoğunluğunu azaltacak güvenli alternatif yollar oluşturmaya devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi'nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatan alternatif tren garı yolunun açılmasının hemen ardından başlatılan; Hasan Basri Çantay Mahallesi ile Gümüşçeşme Mahallesi'ni birbirine bağlayacak alternatif yol çalışmaları da tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda 20 metre genişliğinde 700 metre uzunluğundaki asfalt yolun tamamlanmasıyla Mustafa Tekmeci Meydanı ile Cengiz Topel Caddesi'nde de asfaltlama ve kavşak düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, kilit parke ve bordür işlemleri de sonlandırıldı. 726 metre uzunluğundaki bisiklet yolunda; aydınlatma direklerinin montajını, otomatik sulama sistemi tesisatı ve bitki dikiminin de tamamlanmasının ardından Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çimlendirme çalışmaları devam ediyor.



Levhalama ve önlem çizgi çalışmaları tamamlandı


Cengiz Topel Kavşağı ve Mustafa Tekmeci Meydanı'nda yaya geçitleri çizgi çalışmaları ile levhalama işlemlerinin ardından Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bisiklet yolunda da önlem ve çizgi çalışmalarını tamamladı. Kent merkezinde oluşturulan alternatif yollarla, trafik yoğunluğu azalarak vatandaşların trafikte geçirdiği süre kısalmış olacak.

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