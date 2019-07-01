Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı LGS birincilerini ödüllendirdi

Balıkesir Altıeylül ilçesinde LGS'de 500 tam puanla birinciliği elde eden öğrenciler Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından ödüllendirildi. Altıeylül Belediyesi'nde düzenlenen ziyarette öğrencileri ödüllendiren Belediye Başkanı Hasan Avcı, öğrencilerin istedikleri okullara yerleşmesi temennisinde bulundu.

Altıeylül ilçesinde yer alan Yarış Ortaokulu öğrencisi Berksan Öney, General Kemal Balıkesir Ortaokulu öğrencisi Talha Yusuf Akata ve Özel Açı Ortaokulu Öğrencisi Ece Irmak Edremit Belediye Başkanı Hasan Avcı tarafından ödüllendirildi. Düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Işık, okulların müdürleri ve aileleri katılırken, Ece Irmak Edremit isimli öğrenci şehir dışında olduğundan dolayı katılamadı.

12 bin 322 öğrenci LGS'ye katıldı

Altıeylül İlçe Milli Eğitim müdürü İbrahim Işık bu yılki LGS sınavında il genelinde 8 öğrencinin tam puan alarak birincilik elde ettiğini söyledi. Işık, “İl genelinde toplam 12 bin 322 öğrencimiz bu sınava girdi. Bu öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyoruz. Ancak sınav heyecanını kıran, planlı ve düzenli çalışan öğrenciler başarı gösterdi. Bu anlamda öğretmenlerimizin katkısı çok büyük. Tabi ki işin başı aile. Bu anlamda ailelerimizin desteği çok büyük. Çünkü eğitimin başı aile diyoruz. Ama bu başarıdaki yüzdelik dilimin en büyük payı çocuklarımızın. Eğitim uzun bir süreç. Dolayısıyla planlı, düzenli çalışan ve heyecanını sınav esnasında kıran öğrencileri pi göğüslüyor. Bilindiği gibi iki yoldan beri bakanlığımız sınavlardaki soru sistemini değiştirdi. Bu arada okul müdürlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz kendi okullarında deneme sınav sorularını kendileri hazırlıyor. Soru yazmak çok zor bir iş. Dolayısıyla her ay deneme sınava yapan ve bilfiil bu sorularda bütün branş öğretmenlerimizin katkısı var. Dolayısıyla bu sorular bir emek ve gayret istiyor. Ben ayrıca bunun için de öğretmenlerimizi ve okul müdürlerimizi tebrik ediyorum. İşte bu ortak paydada herkes taşın altına elini değil göğsünü koyduğu zaman başarı geliyor. Biz belediye olarak sizlerden çok memnunuz. Benim görevde altıncı yılım. Zekai Başkanın döneminde başlattığımız Altıeylül Altı Proje diye başlattığımız projenin bir ayağı da Başarıyı Yakala Projesiydi. Bu anlamda biz belediyemizden sadece maddi olarak değil, manevi anlamda da çok destek aldık. Bilfiil sizlerle okullarımızda deneme sınavları öncesinde öğrencilerimizi ziyaret ettik. Bu deneme sınavlarını yapmamızın akabinde, 5 yıl sonunda başarı böyle geldi. Dolayısıyla gayret ve destekleriniz için size de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Her şey gönüllerince olsun

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise LGS sınavında dereceye giren öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, “Başarılı öğrencilerimizin başta ailelerini, öğretmenlerini ve değerli okul müdürlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten Altıeylül olarak biz sevinçliyiz, gururluyuz. Altıeylül'den üç tane tam puan yapan öğrenci kardeşimiz çıkmış. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hem kendilerini yetiştirmeleri, hem gayret etmeleri, hem de geleceğe kendilerini hazırlamak için yaptığı bu çalışmalar sonucunda elde ettikleri başarılar bizi mutlu ediyor. Biz Altıeylül Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bu yana beraber en çok protokol yaptığımız kurum Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın geleceği için yoğun çalışmalar yapmaya gayret sarf ediyoruz. Sayın Valimiz öncülüğünde BENGİ Projesi kapsamında gerçekten okuma alışkanlıkları açısından Altıeylül ve Balıkesir çok büyük merhale kaydetti. Yine Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamında da okullarımıza elimizden gelen katkıyı sunmaya çalıştık. Altıeylül olarak da Balıkesir'de bu işin önünde gitmek, Balıkesir'de Altıeylül'den üç tane öğrencimizi tam puan yapan öğrenciler arasında görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Çocuklarımıza bundan sonraki hayatlarında çok büyük başarılar diliyorum. Ailelerine inşallah çocuklarının bugüne kadar yaşadıkları bu başarılı çalışmaları devamının getirmesini temenni ediyorum. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Hep söyledim; idealist öğretmenler olduğu müddetçe bizim tedirgin olacak, geleceğe yönelik huzursuz olacak hiçbir durumumuz yoktur. İdealist öğretmenler sayesinde çocuklarımız kendini geleceğe çok daha güzel hazırlayabilecektir. Ben Altıeylül'de hem okul müdürlerimizin, hem öğretmenlerimizin bu başarıyı gördüğümüz zaman idealist öğretmenleri gördüğümüz zaman mutlu olduğumu ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra her şey gönüllerince olsun” ifadelerini kullandı.