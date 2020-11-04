Altıeylül Belediye Meclisi lösemiye dikkat çekti

Altıeylül Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na başkanlık eden Atıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, toplantıya başlamadan önce Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili konuştu. Başkan Avcı, meclis üyeleri ve misafirler turuncu maske takarak farkındalık oluşturdular. Başkan Avcı toplantıya başlamadan önce Lösemili Çocuklar Haftasıyla ilgili "Değerli arkadaşlar 2-8 Kasım Haftası Lösemili Çocuklar Haftası... Lösemili çocuklarımızı yalnız bırakmamak ve farkındalık oluşturmak adına, bugün tüm meclis üyeleri ve misafirler LÖSEV ambleminde yer alan ve iyiliği simgeleyen turuncu renkte maske takarak bu farkındalığı oluşturmayı amaçladık. Bu hastalığı yaşayan ve bu sıkıntıyı ailecek çeken herkesin bu hastalıktan bir an önce kurtulmalarını diliyorum. Bu çocuklarımıza da Mevlam'dan acil şifalar diliyorum" dedi.

Löseminin belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Lösemi, en anlaşılır haliyle bir kan hastalığıdır. 2-8 Kasım tarihleri Lösemili Çocuklar Haftası olarak kutlanıyor. Lösemi, LÖSEV'in tabiriyle "Unutmayalım ki lösemi önlenebilen; tedavisi çok pahalı bir hastalıktır." Lösemi. Gülen yüzlere maske takan hastalık

Lösemi sinsi bir hastalık. Fakat çocuklarımızı bu hastalıktan korumak, tedavi sürecinden daha kolay gerçekleşiyor. Solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, iştah kaybı, deride morarma veya kanama, nedensiz ateş, lenf bezlerinde büyüme (ciltte elen gelen yumrular), kemik ve eklemlerde ağrı-şişlik-hareket kısıtlılığı, çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması), ciltte meydana gelen çürükler, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durması gibi başlıca belirtileri bulunan bu hastalıktan korunmanın yolu nedenlerini önlemekle mümkün olabiliyor. Nedenleri arasında kanser yapan gıdalar, ilaçlar veya kimyasallar, psikolojik şoklar-depresyonlar, radyasyon yayan tüm cihazlar ve virüsler bulunuyor. Çocuklarımızı, özellikle radyasyon yayan telefon-tablet gibi elektronik aletler ile küçük yaşta tanıştırmamamız büyük önem taşıyor. Tedavi süreci ise kemoterapi ve kemik iliği nakliyle gerçekleştiriliyor.