Altıeylül Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından yoğun kar yağışı sırasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen Altıeylül belediyesi karla mücadele hazır olduğunu belirtti. Altıyeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, " Altıeylül Belediyesi olarak şehrimize yağması beklenen kar öncesinde birim müdürlerimizle istişarelerimizi yaptık ve ardından karla mücadele ekiplerimizi ziyaret ettik. Mesai gözetmeksizin, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde hayatlarına rahat devam edebilmesi için ekiplerimiz ile birlikte sahada olacağız. Her şey Altıeylül ve vatandaşlarımız için" ifadelerini kullandı.