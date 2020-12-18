Altıeylül Belediyesi'den sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteği

Bu mücadelede koruyucu tulum en büyük ihtiyaç olarak göze çarpıyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu alandaki ihtiyaca imkanlar dahilinde cevap verebilmek için sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bin adet koruyucu tulum desteği sağlandı

Altıeylül Belediyesi, pandemi sürecinde Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların virüse yakalanma oranını en aza indirmek için çalışan Altıeylül Belediyesi, şimdi de ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Toplamda bin adet olmak üzere 500 adet Balıkesir Devlet Hastanesi'ne, 500 adet de Balıkesir Şehir Hastanesi'ne koruyucu tulum desteği sağlandı.

Başkan Avcı, “Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyiz”

Altıeylül Belediyesi, küresel salgın ülkemize girdiği andan itibaren gerekli tüm önlemleri almaya başlamıştı. Her geçen gün aldığı tedbirleri sıkılaştırarak faaliyetlerine devam Altıeylül Belediyesi, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına kayıtsız kalmadı. Pandeminin başlangıcından bu yana 250 bini aşkın maske üretimi yaparak salgının yayılımının önlenmesine katkı sağladıklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sağlık çalışanları ile bir araya gelerek kendilerine koruyucu tulumlarını takdim etti. Bu düşünceli davranış, sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık çalışanlarının hakkını ödeyemeyeceklerini söyleyen Başkan Avcı “Bu savaşın en ön cephesinde çetin bir mücadele veren sağlık çalışanlarını el üstünde tutmamız gerekiyor. Bir savaşta Mehmetçiklerimiz ne ifade ediyorsa, sağlık çalışanlarımız da aynı şeyi ifade ediyor. Eğer bir savaşta geri hizmette görev aldıysanız, gereğinden fazla çaba sarf ederek cepheye destek olmalısınız. Biz de bu savaşta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geri hizmette temizlik ve dezenfekte işlerinin yanı sıra, maske ve tulum üretimi de yaparak bu savaşa katkıda bulunma çabası içerisindeyiz. Sağlık çalışanlarının en büyük ihtiyaçlarından biri olan koruyucu tulumları bugün burada teslim ettik. Biz, taşın altına elini ilk koyanlardan olmaya çalışıyoruz. Bu tarz hassas ve önemli konularda örnek olmamız gerektiğinin farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz; bundan sonra da öyle yapmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de bu sıkıntılı süreci hep birlikte mücadele ederek atlatacağız” dedi.