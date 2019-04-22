Altıeylül Belediyesinden başarılı öğrencilere ödül

Altıeylül Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında; 18 Mart Şehitler Günü Resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren tüm öğrenciler ile Altıeylül İlçesin de İmam Hatip Okulu'nda düzenlenen Arapça Şarkı ve Şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve Burhan Erdayı Okulu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle günün anlam ve önemini anlatan projelerde yer alan başarılı öğrenciler ecdadın zafer kazandığı Çanakkale'ye gönderildi. Anafartarlar ve Aynalı Çarşıdan başlayan gezide öğrenciler Gelibolu yarımadasında Kilitbahir, Mecidiye ve Namazgah Tabyaları, Ertuğrul ve Seyit Onbaşı, Şehitler Abidesi ve Yahya Çavuş Şehitliği ile devam etti. Mermilerin havada çarpıştığı savaşın izlerini taşıyan topraklara yapılan gezide, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı ziyaretlerinde öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı gözlendi. 270 öğrencinin katıldığı geziye Altıeylül Belediyesi destekleyici olurken öğrencilere sınıf anneleri ve eğitimcilerden oluşan görevliler eşlik etti.