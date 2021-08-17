Altıeylül Belediyesinden birimler arası futbol turnuvası

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde İsmail Berber adına düzenlenen futbol turnuvasında ilk düdük çalındı. Kültür ve spor faaliyetleri alanında Altıeylül'e değer katan birçok projeye imza atan Altıeylül Belediyesi bu defa da personeliyle birlikte yeşil sahalara indi. Gümüşçeşme Mahallesi'nde Altıeylül Belediyesi'nce tamamlanan halı sahada gerçekleşen turnuvada karşı karşıya gelen birimler kıyasıya mücadele etti. Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü arasında gerçekleşen turnuvanın ilk mücadelesi ise centilmence tamamlandı.

Turnuvanın finali 6 Eylül'de

Daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı bir Altıeylül için başta gençler olmak üzere tüm Altıeylül sakinleri için projeler ve etkinlikler düzenleyen Altıeylül Belediyesi, bu sefer de birimler arası futbol turnuvası ile vatandaşların ilgisini topladı. Turnuvanın başlama vuruşunu Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte yapan Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya böyle güzel bir halı sahayı Gümüşçeşme Mahallesi'ne ve Altıeylül'e kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca personeli kaynaştıracak güzel bir etkinliğin başlama vuruşunu yapmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. İsmail Berber Müdürümüze de ayrıca Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi. Gümüşçeşme Mahallesi sakinlerinin de heyecanla izlediği futbol turnuvası sonrası konuşan Başkan Avcı “Güzel bir etkinlikte bir aradayız. Rahmetli İsmail ağabeyi, geçen sene nisan ayında pandemi başladıktan yaklaşık bir ay sonra kalp krizi sebebiyle kaybetmiştik. Allah rahmet eylesin. Kendisine Mevlam'dan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah. Altıeylül Belediye personelimizin daha iyi daha huzurlu bir ortamda olması adına birlikteliği arttıracak projeler ve etkinlikler düşündük. Bu vesileyle bugün başlayarak 6 Eylül kurtuluş günümüzde finalini yapacağımız müdürlüklerimiz bünyesindeki personelimizin katılımıyla oluşturduğumuz turnuvaya Bismillah diyoruz. Bütün arkadaşlarıma başarılar ve kolaylıklar diliyor, sıkıntısız ve zahmetsiz bir turnuva olmasını temenni ediyorum” dedi.