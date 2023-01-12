Altıeylül çiftçinin yanında

Altıeylül'ün tarım ve hayvancılık yönünden en başta gelen ilçelerden biri olduğunu söyleyen Başkan Avcı, “ Balıkesir'imize Türkiye'yi doyuran şehir diyoruz. Altıeylül'de Balıkesir'i doyuran ilçe. İlçemiz oldukça geniş bir kırsal bölgeye sahip ve 81 kırsal mahallemizin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılık. Bizlerde elimizdeki bu değerin farkındayız ve çiftçilerimize destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bugün de yine Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanımız Ramazan Ayna ile ilçemizde ki tarım ve hayvancılığı desteklemek, çiftçilerin daha iyi şartlarda ürün elde edebilmesi adına protokolümüzü imzaladık. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada değerli çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı minnettar olduklarını söyleyen Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Ramazan Ayna, “Başkanımız bugüne kadar hep bizim yanımızda oldu. Tarım ve hayvancılık konularında olsun diğer konularda olsun ne istediysek bizleri kırmadı ve hep destek oldu. Belediyemizin katkılarıyla daha fazla ve kaliteli ürün alınması adına çalışmalarımızı arttıracağız. Hep birlikte üyelerimizin de katkılarıyla daha çok çalışacak, hem devletimize hem de milletimize faydalı olacak işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Protokol imza törenine Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi, Mehmet Uslu, Fikrettin Kocaman, Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanı Ramazan Ayna ve meclis üyeleri katıldı.