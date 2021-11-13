Altıeylül Çocuk Futbol Turnuvası'nda ödül töreni

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün müşterek girişimleriyle düzenlenen Roman Cup'ta ödüller sahiplerini buldu.

Altıeylül Belediyesi, çocuklar ve genç nesiller için organize ettiği etkinlikler ile Altıeylül İlçesini daha renkli hale getirmeye devam ediyor. Atatürk'ü andığımız 10 Kasım'da ilk düdüğün çalındığı turnuvada centilmence geçen mücadelelerin ardından şampiyon belli oldu. Altıeylül Belediyesi tarafından Gümüşçeşme Mahallesi'ne kazandırılan halı sahada 8-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen turnuvaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Dereceye giren ve 4'üncü olan Gençlik Gücü'ne Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, 3'üncü olan Yunus Emre'ye Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 2'nci olan Cumhuriyet Yıldızlar'a Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 1'inci olan Elitler'e de Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ödüllerini takdim etti.

Şampiyon belli oldu

Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında ter döken 8-12 yaş arası çocuklar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ederken seyirciler de tüm maçları heyecan içerisinde izlediler. Altıeylül sakinlerinin sportif faaliyetlere göstermiş olduğu ilgiye karşı kayıtsız kalmayan Altıeylül Belediyesi farklı zamanlarda farklı etkinlikler ile spora ve spora gönül vermiş çocuklar ile gençlere destek vermeyi sürdürüyor. Düzenlenen turnuvada A Grubunda Cumhuriyet Yıldızlar, Sherifler, Yunus Emre, Cumhuriyet Gençler; B Grubunda Elitler, Gümüşçeşme, Gençlik Gücü ve Gümüşçeşme Yıldızlar karşı karşıya gelmişti. Finale kalan Cumhuriyet Yıldızlar ve Elitler arasında geçen maç berabere biterken penaltılarda gülen taraf ise Elitler takımı oldu. Müsabakaların sonunda konuşan Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin “Bugün burada Altıeylül Belediyemizin, İl-İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimizin destekleriyle düzenlemiş olduğumuz müsabakaların finalindeyiz. Sevgili çocuklarımızı ve sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu önemli organizasyonda emek veren hakemlerimize, tüm beden eğitimi öğretmenlerimize ve tüm belediye teşkilatımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Gençlerin ve çocukların spor yapabileceği alanı Gümüşçeşme Mahallesi'nde hizmete sunan ve müsabakaların düzenlenmesinde de ev sahipliği yapan Başkan Avı ise "Bu 3 günlük organizasyonda öğretmenleriniz sizleri güzel bir emekle hazırladı ve bu 3 günlük süreç içerisinde birbirinizi üzmeden, kırmadan centilmenlikle güzel bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu halı sahayı sizler için yaptık. Bu turnuva sizler için ilk organizasyonumuz ama son organizasyonumuz değil. İnşallah yine önümüzdeki günlerde tekrar bu organizasyonları yapacak, mahalle ligleri kuracak ve burada sizleri sporla bir araya getireceğiz” dedi.