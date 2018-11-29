Altıeylül ilçesinin yöresel lezzetleri tanıtıldı

Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi tarafından ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşların hazırladığı 40 çeşit yöresel lezzetin tanıtımı gerçekleştirildi.

Altıeylül Belediyesi tarafından 2. Geleneksel Altıeylül Lezzetler Festivali yapıldı. Festivalde konuklara yöresel lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi. Öğretmenevinde düzenlenen programda 40 çeşit yöresel lezzet tanıtıldı. Tanıtımda Balıkesir yöresine ait yemekler, tatlılar, pilav çeşitleri ve çeşitli Türk kültürüne ait yemek, tatlı ve hamur işleri davetliler tarafından beğenilerek yenildi.

Tanıtım töreni öncesi bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, geçmişini bilmeyen toplumun geleceğine sahip çıkamayacağını belirterek, "Beşikten mezarı kadar ne varsa belediyelerin ilgi alanına girer. Bir millet ancak geçmişinden ilham ve ders alarak, geçmiş değerlerine sahip çıkarak ilerleyebilir. Milleti millet yapan en önemli unsurlardan birisi de aynı tarihsel geçmişe sahip olmalıdır. Geçmişini yok sayan, görmezden gelen bir toplumun millet olması mümkün değildir. İşte kültürel mirasımızda bizim en değerli varlıklarımızdan biridir. Kültürel mirasımızda, yemek kültürümüzde önemli bir yer işgal etmektedir. Dünya üzerinde yörelere özgün lezzetler bölgenin bir merkez haline gelmesinde en etkili unsurlardan birisidir. Bugün burada ikincisini yaptığımız Altıeylül Yöresel Lezzetler festivalinin mutfağımıza sahip çıkılması ve tanıtılması anlamında Balıkesir'imize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bugün burada yöresel olarak 40 çeşit yemeği tanıtacağız. Bu lezzetlerden bazı Saçaklı mantı, kuru kemik yahnisi, saraylı tatlısı, patlıcan balığı, kuru incir tatlısı, Nogay çayı bunlardan bazıları. Belediye meclis üyesi bayan üyeleri ve bu lezzetleri hazırlayan bayan katılımcıları kutluyorum” şeklinde konuştu.

Törende Çölyak hastaları için yapılan özel yemeklerde festival kapsamında sunumu yapıldı. Çölyak hastalarının durumuna dikkat çekildi. 2Geleneksel Altıeylül Lezzetler Festivaline katılan hanımlara hediye paketleri Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Altıeylül ve Karesi Kaymakamları Dr. Oktay Kaya ve Abdulkadir Demir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve protokol tarafından verildi.