Altıeylül kar teyakkuzunda

Altıeylül Belediyesi, bölgemizde başlayan kar yağışının ardından merkez ve kırsal mahallelerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına tüm ekiplerini seferber etti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce alınan önlemler çerçevesinde kar küreme araçları başta olmak üzere Altıeylül Belediyesi'nin tüm imkânları seferber edilerek özellikle de kırsal mahallelerin yolları başta olmak üzere tüm ilçe gözlem altına alındı. 7/24 esasına göre çalışan ekipler, kar yağışının ardından gerçekleşmesi muhtemel yol kapanmaları ve akabinde yaşanabilecek acil durumlara müdahale edebilmek için ilçenin farklı bölgelerinde nöbet tutuyorlar.

Başkan Avcı “Tüm önlemleri aldık”

Kar yağışı ile birlikte geceleri yaşanabilecek buzlanmaların önüne geçebilmek için hazırda bekleyen tuzlama, kar küreme ve yol açma araçları Başkan Avcı'nın talimatıyla teyakkuza geçerek görev yerlerine ulaştı. Olası sorunlar için tüm ekipleriyle hazır olduklarını ifade eden Başkan Avcı “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz ile 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Kar yağışının bölgemize gelmesiyle birlikte özellikle ilçemizin yüksek kesimlerinde yer alan kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere tüm ilçemizde gerekli önlemlerimizi aldık. Ekiplerimize talimatları vererek görevlendirdikten sonra Altıeylül Belediyesi olarak tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik. Acil durumlara müdahale edebilmek adına Fen İşleri Müdürlüğü ve tüm Altıeylül Belediyesi olarak ilçe sakinlerimizin huzuru için nöbetteyiz; teyakkuzdayız; hazırız” dedi.