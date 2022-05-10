Altıeylül kent sahnesi çocuklarla buluşmaya devam ediyor

Altıeylül Belediyesi tarafından Altıeylül Kent Sahnesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Gezgin Çocuk Tiyatrosu, Altıeylül'ün dört bir yanında çocuklar ile buluşarak tiyatro aşkını aşılamaya devam ediyor. İnteraktif bir şekilde sahnelenen “Ormanlar Kralı: Ağustos Böceği” isimli tiyatro oyunu ile çocukların huzuruna çıkan Altıeylül Kent Sahnesi, tiyatro sahnesini çocuklarla paylaşarak oyunun içerisine dâhil ediyor. Böylelikle tiyatro oyununa doğrudan katılan çocuklar, tiyatroyu yaşayarak içselleştiriyor.

İlk günkü heyecan ile sahne alıyorlar

Bu ay merkezde bulunan 13 anaokulu ve ilkokulda “Ormanlar Kralı: Ağustos Böceği” isimli interaktif tiyatro oyunuyla çocuklar ile bir araya gelecek olan Altıeylül Kent Sahnesi oyuncuları kırsal mahallelerde gösterdikleri performans ile kendine hayran bırakmışlardı. Kadriye Kemal İlkokulu, Necatibey Eğitim Fakültesi Anaokulu, Mithatpaşa Anaokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Edip Gürcan İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Bengi Anaokulu, Plevne İlkokulu, Burhan Erdayı İlkokulu, Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu, Hasan Basri Çantay İlkokulu ve Sabiha Gökçen Anaokulu'nda öğrenciler ile bir araya gelerek onlara tiyatro sevgisini aşılayacaklarını dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Kırsal mahallelerimizin ardından şimdi de merkez mahallelerimizde bulunan anaokulu ve ilkokullarda öğrencilerimiz ile bir araya gelerek interaktif bir şekilde tiyatro oyunumuzu sahneliyoruz. Daha önce kırsal mahallelerde öğrencilerimiz ile bir araya gelerek onlara tiyatro sevgisini aşılayan Altıeylül Kent Sahnesi oyuncularımıza göstermiş oldukları performanslarından dolayı teşekkür ederken, aynı performans ve aynı aşk ile ilk sahne aldıkları günkü heyecanı yüzlerinde görmekten dolayı da mutlu olduğumu belirtmek isterim” dedi.