Altıeylül Kent Sahnesi İlk Oyunu Ben Mimar Sinan görücüye çıkıyor

Kayseri'nin Ağırnas köyünden İstanbul'a, İstanbul'dan tüm dünyaya uzanan bir dehanın hikayesi. Bu hikayede dönemin önde gelen isimleriyle ve eserleriyle süslenmiş bir anlatım. Şehzadebaşı Camii, Süleymaniye Camii ve Selimiye Camii'nin ihtişamı ve inşa edilmiş nice eserleriyle şimdi tiyatro sahnesinde.

Mimar Sinan'ın hayatını, eserlerini, yaşadığı dönemin sıkıntılarını anlatan tek kişilik oyun müzikleriyle, oyuncu performansıyla, dekoruyla, prodüksiyonuyla izleyenleri büyülemeye hazırlanıyor. Turgut Özakman'ın kaleme aldığı oyunda gerçek mesleği de mimarlık olan Mehmet Bülend Sağlam rol alıyor. Beş aylık çalışma sonucunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyunun yönetmenliğini Onur Ayan yapıyor. Çalışmaya ilk başlandığı günden beri ilgiyle beklenen “Ben Mimar Sinan” 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 20.00'da ve 8 Ocak 2023 Pazar saat 15:00'da Hasan Can Kültür Merkezinde sahnelecek. Prömiyer yapacak oyun, yurdun çeşitli yerlerinden gelecek olan akademisyen ve Tiyatro hocalarının beğenisine de sunulacak. Oyun, sezon boyunca sahnede olacak ve tiyatro severlerle buluşacak.