Altıeylül kitap fuarı başlıyor

Altıeylül Belediyesi'nin 2'ncisini düzenleyeceği Kitap Fuarı, 7-16 Ekim tarihleri arasında 75'inci Yıl Parkı'nda birbirinden değerli yazarlar ve on binlerce kitap ile birlikte kitapseverlerle buluşuyor.

Altıeylül Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 1-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Kitap Fuarına vatandaşlarca gösterilen yoğun ilgi ile birlikte kültür-sanat ve edebiyat alanında festival havasında güzel bir organizasyona imza atılmıştı. Bu yıl da 2'incisi düzenlenecek olan kitap fuarını heyecan ile bekleyen kitapseverler birbirinden değerli yazarlar, seçkin yayınevleri, konferanslar, söyleşiler, imza günleri ve on binlerce kıymetli kitap ile bir araya gelerek festival havasında güzel bir kitap fuarı yaşayacaklar.

Başkan Avcı Altıeylül'de kültür-sanat rüzgârları esmeye devam edecek”

Altıeylül Belediyesi'nin başta Altıeylül olmak üzere tüm şehre hitap eden organizasyonları ile kültür-sanat rüzgârlarına sahne olan Altıeylül, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Altıeylül Kitap Fuarı ile birlikte kültür-sanat başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye kaldığı yerden devam ediyor. Zafer Şahin, Mehmet Acet, Şeref Malkoç, Nurullah Genç, Uğur Arslan, İlber Ortaylı, Hulki Cevizoğlu, Mete Yarar, Ahmet Selçuk İlkan, Metin Hara, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yusuf Alabarda, Nedim Şener ve daha birçok kıymetli ismi ve 78 yayınevini ağırlayarak Altıeylül sakinleri ile bir araya getirecek olan Altıeylül Belediyesi, Hasan Can Kültür Merkezi ve 75'inci Yıl Parkı'nda 2'inci Altıeylül Kitap Fuarı'nı düzenlemeye hazırlanıyor. Bu yıl 2'ncisini düzenleyecekleri Altıeylül Kitap Fuarı ile birbirinden değerli isimleri kitapseverler ile tekrar bir araya getirecekleri için mutlu olduklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “On binlerce kitabı kitapseverler ile bir araya getirerek Altıeylül Kitap Fuarı'mıza geçen yıl kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Altıeylül Kitap Fuarı'mızda konuklarımızın imza ve söyleşilerine vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı Altıeylül'ümüzün kültür-sanat ve kitap aşkına bir kere daha şahit olmuştuk. Bizler de bu yıl 2'ncisini düzenleyeceğimiz Altıeylül Kitap Fuarı'na bundan sonra da devam ederek her yıl kıymetli yazarlar ile kitapları vatandaşlarımızla bir araya getirmeyi sürdüreceğiz ve Altıeylül'ümüzde kültür-sanat rüzgârları esmeye devam edecek inşallah” dedi.