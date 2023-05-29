Altıeylül Kitap Fuarında yazarlara büyük ilgi

Beyza Alkoç ve Doğukan Adal'ın imza gününde uzun kuyruklar oluşturan gençler sevdikleri yazarları 3. Altıeylül Kitap Fuarı'nda görmekten büyük mutluluk duydu.

Binlerce genç kitap imzalatmak için uzun kuyruklar oluştururken, sıranın sonu fuar alanını aştı.

Altıeylül Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 3.ncüsünü düzenlemiş olduğu 3.ncü Altıeylül Kitap Fuarı büyük ilgi görmeye devam ediyor. kitap fuarında Beyza Alkoç ve Doğukan Adal gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

Beyza Alkoç ve Doğukan Adal'ın kitaplarını imzalatmak için sıra bekleyen kitapseverler, “Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya teşekkür ediyoruz. İstanbul'da olan yayın evlerini Balıkesir'e getirdikleri için çok mutluyuz. Sevdiğimiz yazarlar ile buluşup kitaplarını imzalatmak ise ayrı bir mutluluk duyduk” dedi.