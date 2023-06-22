Altıeylül Kurban Bayramı'na hazır

Altıeylül Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Altıeylül'de yaşayan vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam ediyor.

Altıeylül Belediyesi bu Kurban Bayramı'nda da kurban kesim hizmetiyle Altıeylül sakinlerinin hizmetinde olacak. Küçükbaş kurban kesim yeri Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

28 Haziran Çarşamba (Kurban Bayramı'nın 1. günü) yapılacak olan kesimlerden kurban ücreti olarak 200 TL alınacak. Altıeylül'e bağlı kırsal mahallelerde kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için de Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban çukurları açılarak kesim sonrası oluşabilecek kötü görüntü ve kokunun önüne geçilecek.

Kurban kesim hizmetinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban eti bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kurban etlerini 2. Gündoğan Mahallesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezine teslim edebilecek. Kurban etleri 28 Haziran Çarşamba günü saat 11.00-18.00 saatleri arasında bırakılabilecek.

Kurban Bayramı'nda ekipler 7/24 sahada olacak

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurban kesim öncesi ve sonrasında geçen süreçte tüm önlemler ve dezenfekte çalışmaları aynı şekilde titizlikle yürütülecek. Altıeylül Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Kurban Bayramı ve kurban kesim işlemleri süresince oluşabilecek çevre kirliliği ve kötü kokuların önüne geçebilmek için 7/24 sahada olacak.