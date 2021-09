Altıeylül kurtuluş etkinleri coşku ile kutlandı

Altıeylül Belediyesi'nce düzenlenen Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri coşku içerisinde geçerken vatandaşlar da dolu dolu bir 6 gün yaşadılar. Dursunbey Barana Ekibi ile başlayan Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri vatandaşların d a katılımıyla coşku ile başladı. Daha sonraki gün Çocuk yüzme şenlikleri ile bir araya gelen çocuklar yüzme, okçuluk sporu, engelli koşu, matrak, mas güreşi ve badminton gibi spor dallarını deneyip çeşitli oyunlar oynadıktan sonra şarkılarla söyleyerek eğlendiler. Altıeylül Belediyesi Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında seyreden diğer günlerde de spora ve sporcuya verdikleri değeri herkese göstermiş oldular. Etkinliklerin en önemli özelliği spora ve sağlıklı yaşama çekilen dikkat oldu. Bu kapsamda sürdürülen etkinliler halk bisiklet yarışı, çocuk atletizmi ve 13. İsmail Akçay Yol Koşusu ile devam ederken katılımın ve ilginin yoğun olduğu gözlendi. Müsabakalarda dereceye girenler de Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın elinden ödüllerini aldılar. Son olarak da 6 Eylül günü Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hayati İnanç konferansıyla tamamlandı. Misafir kapasitesi toplamda 440 kişi olan Hasan Can Kültür Merkezinde gerçekleşen konferans ise beklenenin de üzerinde ilgi gördü. Böylelikle Hasan Can Kültür Merkezi'nin de ana işlevini hep beraber görmüş olduk. İlçenin farklı yerlerinde akşam saatlerinde ise “Açık Hava Sinema Günleri” düzenlenerek Altıeylül Kurtuluş Etkinlikler'nde vatandaşlar Yeşilçam'ın klasikleri, patlamış mısır ve gazoz ile tam bir nostalji yaşadılar.

Başkan Avcı “6 Eylül ruhunu aşılayabildiysek ne mutlu bizlere”

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken organizasyonlara katılanların da geri bildirimleri doğrultusunda sürdürülecek faaliyetlerin ana teması belli oldu. Daha temiz; daha sağlıklı ve daha yeşil bir Altıeylül'ü ilerleyen zamanlarda hep birlikte daha net bir şekilde göreceğiz. Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri'ne duyulan ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getiren Başkan Avcı “Altıeylül Kurtuluş Etkinliklerimizi Allah'ın izniyle ve yüzümüzün de akıyla tamamladık. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı Altıeylül Belediyesi olarak hepimiz çok memnunuz. Vatandaşlarımıza ve özellikle de çocuklar ile gençlerimize 6 Eylül ruhunu aşılayabildiysek ne mutlu bizlere. Toplamda 6 gün boyunca süren Altıeylül Kurtuluş etkinliklerinde spora ve sporcuya ayrı bir yer ayırdık. Bizim amacımız daha sağlıklı, daha temiz ve daha yeşil bir Altıeylül inşa etmek. Bu çerçevede de Altıeylül Kurtuluş etkinliklerimizde olduğu gibi tüm organizasyonlarımızda bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kurtuluş etkinliklerimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.