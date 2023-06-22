Altıeylül lavanta günleri başladı

Altıeylül Belediyesi tarafından Çiçekpınar (Nergiz) Mahallesi'nde oluşturulan Lavanta Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Lavanta Bahçesi'ni Altıeylül'e kazandırdıklarını belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "İlçemize lavanta bahçemizle renk katıyoruz" dedi.

Altıeylül Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Lavanta Bahçesi 20 dönüm alanda ziyaretçilerin fotoğraf çekilebileceği salıncak, masa, at arabası ve resim çerçevesi gibi objelerle vatandaşa hizmet veriyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Altıeylül Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak Nergiz kırsal mahallemizde belediyemize ait 20 dönüm alan içerisinde hünnap, ayva, armut, elma, ceviz gibi 380 adet meyve fidanı yetiştirilmektedir”dedi.

Başkan Avcı: "Bölgede tarım faaliyeti yapılmaktadır”

Belediye Başkanı Hasan Avcı konuyla ilgili şunları ifade etti: “Aynı bölgede 20 dönüm alanda Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden lavanta, ekinezya, kekik, biberiye, adaçayı, melisa üretilmektedir. Yine bu bölgede 21 dönümlük alanda buğday ekimi yapılmıştır. Bu bölgede toplam 61 dönümlük alanda tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Belediyemiz arazilerine Taşköy ‘de 25 dönüm araziye buğday, Nergiz ‘de 43 dönüm araziye arpa, Pamukçu' da 4 dönüm araziye buğday, Aslıhan ‘da 13 dönüm araziye arpa olmak üzere toplam 85 dönüm araziye 2023 yılında arpa ve buğday ekimi yapılmış olup; elde edilen ürünler un yapılmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine ALGEM aracılığıyla dağıtılmaktadır. 2022 Yılında hedeflediğimiz Altıeylül Belediyemize ait Çiftçi Eğitim Merkezi inşaatı 2023 yılında tamamlanmış olup; Bu merkezimizde hem çiftçimizin ihtiyaç duyduğu teorik bilgiyi geliştirmek, hem de yeni teknolojileri ve katma değeri yüksek ürünleri üreticimize tanıtmayı hedeflemekteyiz. Bu süre içerisinde Doku Kültürü Laboratuvarı, Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarının bulunduğu Çiftçi Eğitim Merkezini faaliyete geçirmek hedeflenmektedir" dedi.

3 gün ring seferi düzenlenecek

Tıbbi aromatik bir bitki olan lavantaların oluşturduğu güzel koku ve görüntü nedeniyle vatandaşlar da fotoğraf çekilmek için Altıeylül Belediyesi Lavanta Tarlası'na oldukça ilgi gösterdi. Çiçekpınar (Nergiz) Mahallesi'nde bulunan lavanta bahçesi için 3 gün boyunca ücretsiz ring seferi düzenlenecek. Saat 10.00'dan itibaren saat başı hareket edecek araçlar Atatürk Stadı girişi karşısında bulunan Kuva-yi Milliye meydanından kalkacak. Ziyaretler 3 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında olacak.