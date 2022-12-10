Altıeylül MHP ilçe Başkanı Alper Okçelik oldu

Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun'un 28. Dönem Milletvekili aday adayı olmak üzere istifası üzerine, İlçe Başkanlığı görevine Alper Okçelik seçildi.

MHP İl Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Parti tüzüğünün 94. Maddesi gereğince 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa eden Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun'unun yerine Alper Okçelik seçildi.

MHP İl Başkanı Yüksel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olan Tayfun Tursun'a başarılar diliyor, Altıeylül İlçe Başkanlığı görevine gelen Alper Okçelik seçildi 'e Cenab-ı Allah'tan Kolaylıklar diliyorum" dedi. Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Tayfun Dursun'da yaptığı konuşmada, "2023 Lider Ülke Türkiye İdealini hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Sayın İl Başkanım, Ülkü Ocakları Başkanım, İlçe Başkanlarım, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerim, Mahalle Temsilcilerim Pek Kıymetli Dava Arkadaşlarım. 24 Ekim 2020 tarihinde başlamış olduğum bu kutlu görevi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı olacağım için bugün itibariyle bırakıyorum. Öncelikle İlçe başkanlığım sürecince bana desteğini hiç esirgemeyen İl başkanıma ve Yönetimine, İlçe Yönetimine teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren davamız için Milletvekili aday adayı sıfatıyla bir oy bir oydur mantığıyla gece Gündüz demeden çalışmaya devam edeceğim. Yeni seçilen İlçe Başkanımız Alper Okçelik'e ve Yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda hiç birimizin ayağına taş değdirmesin. Ne mutlu Türk'üm diyene."