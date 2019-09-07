Altıeylül Millet kıraathanesine kavuştu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi'nde bulunan İsmail Akçay Parkı içinde inşa edilen Plevne Millet Kıraathanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende bir açılış konuşması yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Plevne Millet Kıraathanesi'ni vatandaşlara kazandırdıkları için son derece mutlu olduğunu belirtti. Öncelikle İsmail Akçay Parkı'nı yenileyerek süs havuzu ve yeşil alanların arttırıldığının altını çizen Başkan Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; “Altıeylül'de birçok eserin temelini attık ve bu eserler peyderpey yükseliyor. Bazı eserlerimizin temelini atmak içinde planlama çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın çok önem verdiği Millet Kıraathaneleri projesini bizde hayata geçirmek istedik ve Plevne Millet Kıraathanesi'ni inşa ettik. Kıraathane okuma yeri demektir, böylelikle bizler bu kelimeyi gerçek anlamına kavuşturmuş oluyoruz. Kıraathanemiz 560 metrekare alana sahip olup, bunun 230 metrekare kapalı, bin metrekaresi de açık alan. Alt kısımda nezih bir kafeterya hizmet verecek. 210 metrekare alana sahip olan kütüphane bölümünde ise şuanda 13 bin adet kitap bulunuyor. Bu destekleri için Milli Kütüphaneler Genel Müdürümüze, İl Kültür Müdürümüze ve İl Halk Kütüphanemize teşekkür ediyorum. İnşallah bu kitap sayısını milletvekillerimiz ve il halk kütüphanemizin desteği ile arttıracağız. 65 metre karelik bir toplantı salonu ile hizmet verecek kıraathanemiz ilim ve irfan ile donanmak isteyen tüm aileler, çocuklarımız ve gençlerimiz için bir bilgi pınarı olacak” dedi.

Daha sonra konuşan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı'da kıraathane içinde bulunan kütüphaneden halkın yararlanması için kütüphanenin gece saat 22.00'e kadar açık kalacağını söyledi. Törende sırasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ak Parti Milletvekili Adil Çelik ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'da birer konuşma yaparak kıraathanenin yapımında emeği geçenlere ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı kıraathanenin yapımına katkı sağlayan iş adamı Okan Telaşeli'ye teşekkür plaketi takdim etti. Yenilenen İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesinin açılış kurdelesi kesilmesi sonrası törene katılan protokol çocuklar eşliğinde kıraathaneyi gezdi. İsmail Akçay Parkı içine yerleştirilen oyun guruplarında doyasıya eğlenen çocuklar renkli görüntülere sahne olurken, sıcaktan bunalan çocuklar ışıklı havuzda oynayarak eğlendi.

Açılış törenine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kıraathanenin yapımına katkı sağlayan iş adamı Okan Telaşeli, davetliler, mahalleli ve çok sayıda vatandaş katıldı.