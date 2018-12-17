Altıeylül Ortaoku'nda Yerli Malı Haftası kutlandı

Balıkesir'in ltıeylül Ortaokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) kutlandı.

Çocukların Türk yapımı ürünleri kullanmalarına yönelik programda velilerin hazırladıkları çeşitli ürünler okulda aynı saatte dağıtılarak çocuklara ikram edildi. Altıeylül Ortaokulu 5-A sınıfı öğretmeni İbrahim Murat Öden, “Gayemiz çocuklarımızın yerli malı kullanmalarını sağlamak. Bir nebze de olsa onları yerli malı tüketimine teşvik etmektir. Çocuklar da bu günü hevesle beklediler. Yaptığımız konuşmalarda bundan sonra yerli malı tüketimi konusunda daha dikkatli olacaklarını söylediler. Bunları çocuklarımızdan duymak bizleri sevindirdi" dedi.

Herkes yerli malı kullanmalı

11 yaşındaki 5-A sınıfı öğrencisi Arda Kayacan ise, “Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık günlerinde tüm Türkiye'de kutlanan belirli gün ve haftalar arasında yer almaktadır. Ülkemizde üretilen ürünlerin önemi anlatılıyor. Bence herkes yerli malı kullanmalı, ülkesine yatırım yapmalıdır”şeklinde konuştu