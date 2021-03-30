Altıeylül Ramazan ayına hazırlanıyor

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan Ayı öncesi ilçe merkezinde bulunan 53 ibadethanede hummalı bir temizlik ve dezenfekte uygulaması başlattı.

Dezenfekte çalışmaları arttırıldı

Pandemi süreci devam ederken artan vaka artışlarının önüne geçebilmek için bir dizi tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve sosyal mesafenin zaman zaman kaybedildiği ortak kullanım alanları sürekli olarak dezenfekte edilerek bulaş riskinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinin başından bu yana alınan tedbirler kapsamında temasın olduğu bütün ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek mücadelesini sürdürüyor. Son olarak mutasyona uğrayan virüsün ülke genelinde hızla çoğalması ve Ramazan Ayı öncesi artan vakaların da önüne geçebilmek adına Altıeylül İlçesine bağlı mahallelerde bulunun ibadethanelerde yoğun bir dezenfekte çalışması başlatıldı. İbadethanelerde bulunan ortak kullanım alanları, abdesthaneler ve tuvaletler rutin temizliğin dışında da dezenfekte edilerek Ramazan Ayı'na hazırlanıyor.

Altıeylül'ün önceliği sağlık

Altıeylül Belediyesi'nin Covid-19 ile mücadelesinde ön saflarda yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü, temas edilen yüzeylerden gerçekleşmesi muhtemel bulaş riskine karşı tüm imkânlarıyla mücadele ederken Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın talimatıyla da tüm birimler azami ölçüde tedbirleri uyguluyorlar. Vatandaşların sağlığı için kapasitesinin üzerinde faaliyet gösteren Altıeylül Belediyesi her geçen gün rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırmaya devam ediyor. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarındaki artışın önemine dikkat çeken Başkan Avcı “Altıeylül Belediyesi olarak ilçemizde bulunan ortak kullanım alanları başta olmak üzere sorumluluk alanımızın tümünde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Mübarek Ramazan Ayı'na yaklaşırken geçekleştirdiğimiz temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı da arttırdık. İbadethanelerimizin Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce düzenli olarak temizlenmesinin yanı sıra Ramazan Ayı'na girerken de bu faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde ibadetlerini eda edebilmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyor ve Ramazan Bayramı'nda da eski günlerimize dönmenin umuduyla tedbirlere uymaya devam edeceğiz” dedi.